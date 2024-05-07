Німеччина

Відновлення французького вінгера проходить краще, ніж очікувалося.

Вінгер Баварії Кінгслі Коман може встигнути відновитися до фіналу Ліги чемпіонів, якщо німецька команда потрапить туди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 27-річний француз отримав травму привідного м'яза у матчі 29 туру Бундесліги проти Кельна і передбачалося, що він пропустить не лише кінцівку сезону, а й Євро-2024.

За інформацією джерела, відновлення футболіста проходить краще, ніж очікувалося, і є шанс, що він пропустить 6-8 тижнів.

Таким чином Коман зможе встигнути відновитися до фіналу ЛЧ, якщо Баварія пройде Реал. Перша гра закінчилась із рахунком 2:2, а друга відбудеться завтра, 8 травня.

Нинішнього сезону Коман провів 27 ігор, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.