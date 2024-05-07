Відновлення французького вінгера проходить краще, ніж очікувалося.
Кінгслі Коман, twitter.com/FabrizioRomano
07 травня 2024, 09:45
Вінгер Баварії Кінгслі Коман може встигнути відновитися до фіналу Ліги чемпіонів, якщо німецька команда потрапить туди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 27-річний француз отримав травму привідного м'яза у матчі 29 туру Бундесліги проти Кельна і передбачалося, що він пропустить не лише кінцівку сезону, а й Євро-2024.
За інформацією джерела, відновлення футболіста проходить краще, ніж очікувалося, і є шанс, що він пропустить 6-8 тижнів.
Таким чином Коман зможе встигнути відновитися до фіналу ЛЧ, якщо Баварія пройде Реал. Перша гра закінчилась із рахунком 2:2, а друга відбудеться завтра, 8 травня.
Нинішнього сезону Коман провів 27 ігор, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.