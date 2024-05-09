"Кажани" не зможуть викупити контракт українського форварда.
Роман Яремчук, Getty Images
09 травня 2024, 19:45
Нападник Валенсії Роман Яремчук буде змушений повернутися до бельгійського Брюгге. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, вчора, 8 травня, відбулася зустріч агента 28-річного українця з керівництвом клубу, де футболісту було сказано, що "кажани" не зможуть викупити його контракт.
Наразі Валенсія виплачує Яремчуку близько 700 тисяч євро із суми у два мільйони євро. На більше у неї немає коштів.
Нагадаємо, Роман перебрався до Брюгге з Бенфіки за 17 млн євро. Його орендна угода розрахована до літа 2024 року.
Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі.