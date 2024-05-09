Іспанія

"Кажани" не зможуть викупити контракт українського форварда.

Нападник Валенсії Роман Яремчук буде змушений повернутися до бельгійського Брюгге. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, вчора, 8 травня, відбулася зустріч агента 28-річного українця з керівництвом клубу, де футболісту було сказано, що "кажани" не зможуть викупити його контракт.

Наразі Валенсія виплачує Яремчуку близько 700 тисяч євро із суми у два мільйони євро. На більше у неї немає коштів.

Нагадаємо, Роман перебрався до Брюгге з Бенфіки за 17 млн євро. Його орендна угода розрахована до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Яремчук провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі.