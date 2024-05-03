Іспанія

Українець оговтався після травми.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук повернувся до тренувань в загальній групі клубу, повідомляє SuperDeporte.

Українець повністю відновися після травми та буде готовий взяти участь у найближчому матчі проти Алавеса, який відбудеться 5 травня.

Нагадаємо, Роман Яремчук травмувався в матчі з Мальоркою (0:0), який відбувся наприкінці березня. В українця була травма м’язів задньої поверхні лівого стегна.

Нинішнього сезону Яремчук провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Після 32 турів Валенсія набрала 47 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.