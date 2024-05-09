Іспанія

Наставник каталонської команди поділився цілями на половину сезону, що залишилася.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував цілі каталонської команди на завершальну частину цього сезону.

"Мета – посісти друге місце. Ми повинні виграти чотири матчі і набрати 12 очок, але спочатку нам треба перемогти завтра. Ми випереджаємо Барселону і все в наших руках.

100%, я хочу грати на Монтіліві, і клуб думає так само. Вболівальники, які зустрічають мене на вулиці, просять, щоб ми грали тут, і я чітко розумію, що перша гра в Лізі чемпіонів буде зіграна тут.

Я не розглядаю інших варіантів, гра на виїзді послабить нас", — наводить слова Мічела журналіст Ніл Сола.

Після 34 турів Жирона набрала 74 очки і посідає друге місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на один бал та Атлетіко на сім.

Свій найближчий матч Жирона проведе проти Алавеса. Гра відбудеться завтра, 10 травня, о 22:00 за Києвом.