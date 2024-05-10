Іспанія

Досвідчений футболіст стане вільним агентом.

Нападник Хетафе Хайме Мата залишить команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca з посиланням на Cadena Cope.

За інформацією джерела, у 35-річного іспанця закінчується контракт із клубом і його продовжено не буде.

Таким чином, Хайме отримає статус вільного агента після шести сезонів у складі "міських".

Цього сезону Мата провів 34 матчі, в яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

Після 34 турів Хетафе набрав 43 очки та посідає десяте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.