Досвідчений футболіст стане вільним агентом.
Хайме Мата, Getty Images
10 травня 2024, 14:46
Нападник Хетафе Хайме Мата залишить команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca з посиланням на Cadena Cope.
За інформацією джерела, у 35-річного іспанця закінчується контракт із клубом і його продовжено не буде.
Таким чином, Хайме отримає статус вільного агента після шести сезонів у складі "міських".
Цього сезону Мата провів 34 матчі, в яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.
Після 34 турів Хетафе набрав 43 очки та посідає десяте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.