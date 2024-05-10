Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Алавес та каталонська Жирона.

Баскський Алавес та каталонська Жирона зіграють у рамках тридцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Мендісорроса.

Луїс Гарсія, після перемоги над Валенсією (1:0), залучив до стартового складу Овоно в рамці воріт, тоді як Марін гратиме в центрі оборони, а Гевара розташується в центральному трикутнику.

Мічел, на тлі перемоги в дербі над Барселоною (4:2), використав із перших хвилин Мартінеса праворуч у захисті, тоді як Порту гратиме під Артемом Довбиком, а праворуч від нього розташується Віктор Циганков.

Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Марін, Х. Лопес — Гевара, Бенавідес, Гуріді — Вісенте, Гарсія, Сімеоне.

Запасні: Сівера, Родрігес, Горосабель, Дуарте, Сола, Бланко, Хаджі, Ріоха, Алкаїн, Реббаш, Панічеллі, Енеко.



Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Мартін — Циганков, Порту, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Д. Лопес, Валері, Алейш Гарсія, Хуанпе, Торре, Вілья, Коуту, Жастін.



Гра Алавес — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.