Іспанія

Цікава інформація від іспанських ЗМІ.

Барселона заощадила значну суму грошей, не вигравши жодного трофея.

Як повідомляє AS, цього сезону каталонці заощадять близько 40 мільйонів євро на бонусах гравцям — таку суму вони отримали б у разі перемоги в Ла Лізі, Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії.

Бонуси за перемогу в Суперкубку в контрактах не вказані й обговорюються окремо.

У сезоні-2023/24 "блауграна" не виграла жодного з цих трофеїв. Минулого сезону клуб виплатив близько 20 мільйонів євро у вигляді бонусів.

З іншого боку, каталонці можуть недоотримати 15 мільйонів євро, якщо завершать цей сезон на третьому місці в Ла Лізі.