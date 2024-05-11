Цікава інформація від іспанських ЗМІ.
ХАВІ, GETTY IMAGES
11 травня 2024, 19:56
Барселона заощадила значну суму грошей, не вигравши жодного трофея.
Як повідомляє AS, цього сезону каталонці заощадять близько 40 мільйонів євро на бонусах гравцям — таку суму вони отримали б у разі перемоги в Ла Лізі, Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії.
Бонуси за перемогу в Суперкубку в контрактах не вказані й обговорюються окремо.
У сезоні-2023/24 "блауграна" не виграла жодного з цих трофеїв. Минулого сезону клуб виплатив близько 20 мільйонів євро у вигляді бонусів.
З іншого боку, каталонці можуть недоотримати 15 мільйонів євро, якщо завершать цей сезон на третьому місці в Ла Лізі.