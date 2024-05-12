Іспанія

Клуб хоче придбати лідера Баєра.

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Віртц – головна мета мадридського Реала на літо 2025 року, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "королівський клуб" вже веде роботу над трансфером 21-річного німця, як це було у випадку з Джудом Беллінгемом, Едуардо Камавінга та Орельєном Чуамені.

Зазначається, що основним конкурентом "вершкових" за підписання Вірца є Манчестер Сіті. При цьому підкреслюється, що Реал має перевагу перед "містянами", оскільки мадридський клуб найближчими роками має намір запросити нинішнього тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо з яким у Флоріана дуже хороші робочі відносини.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн євро.