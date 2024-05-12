Клуб хоче придбати лідера Баєра.
ВІРЦ, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 14:50
Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Віртц – головна мета мадридського Реала на літо 2025 року, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, "королівський клуб" вже веде роботу над трансфером 21-річного німця, як це було у випадку з Джудом Беллінгемом, Едуардо Камавінга та Орельєном Чуамені.
Зазначається, що основним конкурентом "вершкових" за підписання Вірца є Манчестер Сіті. При цьому підкреслюється, що Реал має перевагу перед "містянами", оскільки мадридський клуб найближчими роками має намір запросити нинішнього тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо з яким у Флоріана дуже хороші робочі відносини.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4,5 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн євро.