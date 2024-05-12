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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та харківський Металіст 1925.

Одеський Чорноморець та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (3:2), використав із перших хвилин так само аналогічний склад.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Гучек, Кузик, Шаповал, Альваренга, Арсич, Зе, Голуб, Присяжнюк, Огіря, Ієде.



Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Юсов, Обіная, Габелок, Гармаш — Сидоров, Борячук.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Ткаченко, Вачіберадзе, Панченко, Смітюх, Бичек, Фрімпонг.



Гра Чорноморець — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.