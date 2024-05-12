Іспанія

Італієць думками на Вемблі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо відходу Кіліана Мбаппе з французького ПСЖ. Його слова наводить Real France.

"Це не та тема, яка цікавить мене зараз. У нас ще багато невирішених справ.

Ми грали з Гранадою, а тепер настав час відсвяткувати титул із нашими вболівальниками. Після цього у нас ще буде багато ігор. До першого червня у нас є про, що подумати, і до цього часу мені нічого сказати про Мбаппе", — сказав Анчелотті.