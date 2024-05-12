Іспанія

Президент Реала розповів щодо здобуття чергового трофею.

Флорентіно Перес привітав Реал з чемпіонством та висловив думку стосовно проблем, які мала мадридська команда цього сезону.

"Це наша 36-та Ла Ліга, дуже особливий титул для нас, тому що ми виграли його завдяки нашим цінностям", — цитує Флорентіно Madrid Xtra.

"Цього сезону ми отримали багато травм: Куртуа, Мілітао та Алаба.. Але нам вдалося переломити ситуацію завдяки всім гравцям.

Карло Анчелотті, ти один із найкращих менеджерів у нашій історії. Хочу подякувати всім гравцям і персоналу головного тренера, ми любимо вас. Ви — велика частина нашого успіху цього сезону".

У матчі з Гранадою Реал виграв з рахунком 4:0 на виїзді.