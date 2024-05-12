Україна

Приставка "в.о" прибрана.

Пресслужба Колоса оголосила про те, що Олександр Поздєєв став повноцінним головним тренером команди.

Напередодні матчу 28-го туру УПЛ Колос — ЛНЗ президент клубу Андрій Засуха висловив підтримку та повну довіру тренерському штабу головної команди Колоса на чолі із Олександром Поздєєвим та прибрав приставку — "виконуючий обовʼязки".

Нагадаємо, після матчу 26-го туру Колос — Олександрія (0:0) керівництво ковалівців оголосило про зміни у структурі клубу — Ярослав Вишняк залишив посаду головного тренера, а Поздєєв зайняв його місце.