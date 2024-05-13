Іспанія

Лунін vs Куртуа.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вчергове відповів на воротарське питання — хто гратиме в наступному матчі: Лунін чи Куртуа.

"Воротарські дебати? Андрій Лунін провів фантастичний сезон, він нам дуже допоміг, я повинен це враховувати. Але у нас також є Тібо Куртуа – він найкращий воротар у світі, коли перебуває у своїй найкращій формі. У нас також є і Кепа, якому ми плануємо також дати пограти.

Куртуа і Мілітао зараз потрібен ігровий час, і я вирішу, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, за тиждень до матчу", – сказав Анчелотті.

14 травня Реал зіграє з Алавесом в Ла Лізі.

Раніше головний тренер "вершкових" прокоментував перемогу над Баварією.