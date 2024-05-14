Іспанія

Каталонці відправили у ворота супротивника два м'ячі.

Барселона в рамках поєдинку 35-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на своєму полі проти Реала Сосьєдад. В стартовому складі каталонців з'явились Педрі та Мартінес, а у басків в запасі залишився Кубо.

З перших хвилин гри команди почергово володіли м'ячем, а гості доволі швидко створили небезпечний момент. Беккер отримав пас від Оярсабаля в чужому штрафному та пробив з лівої ноги — м'яч пройшов дещо вище воріт. Барселона заволоділа ігровою ініціативою, але наступний момент знов створили баски. Беккер продавив Кубарсі, увійшов в чужий штрафний і пробивав в дальній кут, але тер Штеген врятував свою команду.

Реал Сосьєдад покладався на швидкі випади та швидкі ноги Беккера. В одному з таких моментів Шеральдо отримав передачу з глибини, вирвався на побачення з тер Штегеном та пробив у верхній кут — у німця не було шансів, але знову офсайд. Згодом каталонці закріпились на чужій половині поля та почали створювати свої моменти. Спочатку Рафінья пробив з-за меж чужого штрафного, але гостей врятувала стійка. Добивання Гюндогана виявилось неточним.

Трохи пізніше Барселона відкрила рахунок. Левандовські дивовижним пасом знайшов Гюндогана, а той віддав праворуч на Ямала, який ударом в один дотик вразив дальній кут воріт. 1:0. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги каталонців.

На початку другого тайму команди не демонстрували дуже високий темп гри, тому небезпечні моменти змусили себе почекати. Реальний шанс забити з'явився лише в середині тайму, коли Рафінья вчергове пробив з-за меж штрафного, а Реміро в видовищному стрибку врятував свою команду. Баски відповіли та ще і як! Браїс Мендес прибрав опонента на замаху та ударом з лівої ноги мітив в дальній кут, але трохи не влучив.

Дещо пізніше на полі з'явився Ферран та ледь не першим дотиком міг відзначитись, втім Реміро дивом врятував свою команду. Наприкінці гри Фермін Лопес завдав удар, м'яч відрикошетив в руку Одріосолі, але свисток арбітра спочатку промовчав. Втім, пізніше судді переглянули VAR та призначили одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Рафінья.

Барселона — Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Ямал, 40, Діас, 90+3 (пен)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі (Роберто, 70), Крістенсен (Лопес, 70), Гюндоган (Ромеу, 90) — Ямал, Левандовські (Торрес, 76), Рафінья

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Одріосола, 79), Елустондо, Ле Норман, Пачеко (Тірні, 70) — Арамбуру (Кубо, 71), Турр'єнтес, Меріно, Оярсабаль — Беккер (Барренечеа, 71), Мендес (Захарян, 79)

Попередження: Гюндоган, Діас — Арамбуру, Пачеко, Одріосола