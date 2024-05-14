Іспанія

Іспанець задоволений перемогою своєї команди.

У 35-му турі Ла Ліги каталонці перемогли з рахунком 2:0 і піднялися на 2-е місце в таблиці, випередивши Жирону на 1 очко.

"З цією командою завжди буває важко. Проти них складно створювати моменти. Крім того, ми не очікували, що сьогодні вони вийдуть із п'ятьма півзахисниками — це завжди ускладнює нам завдання. Мені здалося, вони добре грають як команда.

Ми повернулися на другу сходинку після поразки від Жирони і, я думаю, провели хорошу гру", — сказав головний тренер Барселони.