Іспанія

Поляк отримає заслужену нагороду.

France Football розглядає можливість вручення форварду Барселони Роберту Левандовські Золотого м'яча за 2020 рік, повідомляє Diario Sport.

4 роки тому, коли поляк грав за Баварію, він з клубом виграв 4 трофеї: Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок та Суперкубок Німеччини. Крім того, Роберт забив 55 голів у 47 матчах. Проте вручення Золотого м'яча було скасовано через пандемію коронавірусу.

Наступного року приз отримав Ліонель Мессі, а поляк став другим.

France Football розглядає можливість вручення Левандовські нагороди, щоб уникнути втрати репутації.

Нагадаємо, Левандовські повторив унікальне досягнення Ето'О в Ла Лізі.