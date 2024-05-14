Англія

Японець може переїхати до Лондона.

Тоттенгем склав шорт-лист на літнє трансферне вікно, серед яких зірка Реалу Сосьєдад Такефуса Кубо.

Ліверпуль, Арсенал і Ньюкасл також розглядають можливість придбання японця. Проте "шпори" вийшов у лідери боротьби за підписання гравця іспанської команди, зробивши першу конкретну пропозицію.

Проте є перешкода. Реал Сосьєдад не дозволить Кубо піти задешево. "Шпори" "запропонували за Кубо 50 млн євро, але ця сума, швидше за все, не задовольнить басків.

Цього сезону 22-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 4 асисти.