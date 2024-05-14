Украина: Вторая лига

Робота Артема Артеменка не сподобалася одному і працівників вінницького клубу.

У суботу, 11 травня, відбувся матч 28-го туру Другої ліги України, під час якого вінницька Нива поступилася ФК ЮКСА (1:3).

Після гри один із працівників вінницького клубу вдарив в обличчя арбітра Артема Артеменка (2:15:13).

За гру суддя показав гостям 5 жовтих карток, а господарям лише одну. У компенсований час до другого тайму арбітр вилучив асистента головного тренера Ниви Івана Кривошеенка.

Нива (Вінниця) — ЮКСА 1:3

Голи: Варяник, 46 — М. Фого, 25, Грачов, 52 (автогол), Есеола, 90+4.