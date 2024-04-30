Польський форвард став першим гравцем "блаугранас" за 19 років із двома голами головою.
Роберт Левандовські, Getty Images
30 квітня 2024, 08:20
Барселона у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги обіграла Валенсію (4:2).
У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські. Два із трьох м'ячів поляк забив головою, а ще один зі стандарту.
За інформацією Opta, Левандовські став першим гравцем Барселони з часів Самюеля Ето'О в 2005 році, який забив два голи головою в матчі Ла Ліги, а також найвіковішим гравцем у чемпіонаті, який будь-коли оформляв дубль головою в 21-му столітті (35 років та 252 дні).
У нинішньому сезоні Роберт взяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 23 голами та дев'ятьма результативними передачами.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Валенсія.