Іспанія

Польський форвард став першим гравцем "блаугранас" за 19 років із двома голами головою.

Барселона у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги обіграла Валенсію (4:2).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські. Два із трьох м'ячів поляк забив головою, а ще один зі стандарту.

За інформацією Opta, Левандовські став першим гравцем Барселони з часів Самюеля Ето'О в 2005 році, який забив два голи головою в матчі Ла Ліги, а також найвіковішим гравцем у чемпіонаті, який будь-коли оформляв дубль головою в 21-му столітті (35 років та 252 дні).

У нинішньому сезоні Роберт взяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 23 голами та дев'ятьма результативними передачами.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Валенсія.