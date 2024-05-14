Іспанія

Іспанець повернеться в Челсі після закінчення сезону.

14 травня мадридський Реал прийме на своєму полі Алавес у матчі 36-го туру Ла Ліги.

Реал, який достроково став чемпіоном Іспанії, не вирішує турнірних завдань. Як повідомляють іспанські ЗМІ, головний тренер вершкових Карло Анчелотті сьогодні випустить у стартовому складі воротаря Кепу Аррісабалагу, давши іспанцеві можливість провести останній матч за команду.

Кепа був орендований у Челсі в серпні, коли травму отримав Тібо Куртуа. Іспанець провів за Реал 19 матчів, у 8 з яких відстояв на нуль, але в підсумку програв конкуренцію Андрію Луніну.

При цьому Кепа ніколи не скаржився і проявив себе справжнім професіоналом, тому Анчелотті дозволить Аррісабалазі отримати свою порцію оплесків від уболівальників сьогодні.

Після закінчення сезону Кепа повернеться в Челсі, Реал не буде зберігати воротаря.