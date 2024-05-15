Іспанія

Голкіпер Андрій Лунін спостерігав за звитягою "вершкових" із лави запасних.

У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Реал приймав Алавес на Сантьяго Бернабеу Стедіум.

Колектив Карло Анчелотті досить швидко вийшов вперед завдяки 19-му в поточному сезоні турніру голу Джуда Беллінгема. Трохи пізніше Вінісіус подвоїв перевагу мадридців, а вже у компенсований до першого тайму час Вальверде довів рахунок до розгромного після передачі Беллінгема.

У другій половині зустрічі півзахисник ще раз відзначився асистом, допомігши Вінісіусу оформити дубль. Підсумковий рахунок на табло встановив Арда Гюлер, який вийшов на поле з лави запасних.

Для "вершкових" це сьома поспіль домашня звитяга у чемпіонаті. Вони також перервали 4-матчеву серію Алавеса без поразок.

Реал — Алавес 5:0

Голи: Беллінгем, 10, Вінісіус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81

Реал: Куртуа — Карвахаль, Н. Фернандес, Мілітао (Рюдігер, 72), Менді — Вальверде (Мартін, 82), Камавінга (Гюлер, 62), Кроос (Себальйос, 72) — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Алавес: Овоно — Горосабель (Теналья, 62), Абкар, Марін, Дуарте — Гевара (Гуріді, 62), Бланко, Хаджі (Панічеллі, 71) — Сола (Алькаїн, 62), Омородіон (Реббаш, 77), Ріоха

Попередження: Вінісіус — Дуарте