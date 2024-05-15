Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував розгром Алавеса.

Мадридський Реал напередодні розгромив Алавес у домашньому матчі тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Алавес 5:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

У цій грі ворота "бланкос" захищав бельгійський воротар Тібо Куртуа, який нещодавно відновився від складної травми й витіснив Андрія Луніна на лаву запасних із стартового складу принаймні на матчі чемпіонату.

Після завершення матчу гравець прокоментував стан власного здоров’я та останній виступ, під час якого на його рахунку опинилось 10 сейвів.

"Я почуваюсь дуже добре. Я розумію, що були сумніви щодо того, як я повернуся, але я знав, що повернусь ще сильнішим. Перед вами той самий Куртуа... або навіть трохи кращий.

Можливо, мені потрібна була така гра, із великою кількістю ударів: зблизька, швидкі м’ячі, моменти на реакцію. А від того сейву з лівого флангу я взагалі відчував гордість за порятунок воріт.

Зараз у команди кілька вихідних, але я продовжу працювати з Льопісом — нашим тренером воротарів", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє в гостях у Вільярреала.