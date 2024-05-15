Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 травня 2024 року.
Реал — Алавес, Getty Images
15 травня 2024, 10:00
У 36 турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі розгромив Алавес (5:0).
Рахунок у матчі було відкрито вже на десятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Джуд Беллінгем. Потім до кінця першого тайму перевагу "вершкових" збільшили Вінісіус Жуніор та Федеріко Вальверде.
У середині другого тайму Вінісіус оформив дубль, а остаточну крапку у матчі поставив Арда Гюлер.
Огляд матчу:
Реал — Алавес 5:0
Голи: Беллінгем, 10, Вінісіус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Н. Фернандес, Мілітао (Рюдігер, 72), Менді — Вальверде (Мартін, 82), Камавінга (Гюлер, 62), Кроос (Себальйос, 72) — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Алавес: Овоно — Горосабель (Теналья, 62), Абкар, Марін, Дуарте — Гевара (Гуріді, 62), Бланко, Хаджі (Панічеллі, 71) — Сола (Алькаїн, 62), Омородіон (Реббаш, 77), Ріоха.
Попередження: Вінісіус — Дуарте.