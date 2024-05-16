Іспанія

Легенда "нервіонців".

38-річний універсал Хесус Навас покине андалусійську Севілью по закінченню цього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "нервіонців"

Навас повідомив про своє рішення партнерам по команді та тренерському штабу на сьогоднішньому ранковому тренуванні.

У складі Севільї Хесус Навас провів 688 матчів у всіх турнірах, відзначившись 39 голами і 119 гольовими передачами, загалом відігравши на "Рамон Санчес Пісхуан" 17 сезонів. Разом з "червоно-білими" він став чотириразовим переможцем Ліги Європи, дворазовим володарем Кубка Іспанії та вигравав Суперкубок Іспанії.

Зазначимо, що Навас є єдиним гравцем в історії футболу, який вигравав чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй на міжнародному рівні.