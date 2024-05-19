Мадридський Реал з чемпіонством спокійно завершує сезон, але тепер "королівську команду" чекає складний матч на виїзді. Чи є у Вільярреала шанс перемогти Реал?

Реал Мадрид безперечно є фаворитом цього матчу, однак варто згадати попередні зустрічі обох команд на Естадіо де ла Сераміка. За попередні п'ять матчів Реал переміг там лише раз. Більшість з них завершилися нічиєю. Крім того, Вільярреал перебуває у хорошій формі.

У цьому матчі точно буде багато голів. Швидше за все, заб'ють обидві команди. Аж у 4 з 5 попередніх матчів між цими клубами це мало місце. Згідно зі статистикою Реал першим забивав у 6 з попередніх 7 матчів.

Минулого туру Реал виграв у Алавеса. Вільярреал вдома переміг Севілью. Також команда Карло Анчелотті вже гарантувала собі потрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону. У випадку суперника потрапляння до єврокубків можливе лише за рахунку перемог у двох наступних зустрічах та сподіватися на невдачі конкурента.

Прямі матчі між Вільярреалом і Реалом відзначаються кількістю забитих м'ячів. Лише в попередні роки матчі між цими командами перетворилися на чудове видовище. Лише в одній з попередніх зустрічей на Сантьяго Бернабеу Реал переміг з рахунком 4:1.

В історичному контексті іспанський гранд також виступає краще, оскільки набагато частіше виходив переможцем у матчах з "жовтим підводним човном".

Баланс наразі складає 48 матчів. 26 перемог Реала, 16 нічиїх, 6 перемог Вільярреала.

Баланс м’ячів зараз є 93:50 на користь Реала.