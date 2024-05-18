Іспанія

Представник гравця підтвердив можливу нову угоду.

Хорватський центральний півзахисник Лука Модрич продовжує свої виступи в складі мадридського Реала.

Однак наприкінці цього сезону гостро постало питання щодо майбутнього 38-річного виконавця.

Річ у тім, що контракт футболіста завершується вже в червні, тому він та клуб мали прийти до спільного бачення подальшого майбутнього володаря Золотого м’яча зразка 2018 року в клубі.

Напередодні з’явилась інформація, що Реал таки хоче продовжити контракт із досвідченим гравцем.

Цю новину в короткому коментарі підтвердив агент Модрича.

"Швидше за все, Лука залишиться в Реалі ще на один сезон", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що Модрич виступає в складі Реала з літа 2012 року та вже встиг відіграти 531 матч, забити 39 голів та віддати 86 гольових передач.