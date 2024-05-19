Все вирішить очна зустріч тренера та президента.
Деку, Лапорта та Хаві, getty images
19 травня 2024, 13:49
У понеділок, 20-го травня, має відбутися зустріч головного тренера каталонської Барселони Хаві та президента "синьо-гранатових" Жоана Лапорти, під час якої буде визначено майбутнє іспанського фахівця в клубі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, передбачається, що на зустрічі також будуть присутні спортивний директор "Барси" Деку та довірена особа президента "блаугранас" Алехандро Ечеваррія.
Підкреслюється, що на поточний момент Лапорта, як і раніше, злий на Хаві через його слова
, сказані напередодні матчу 36-го туру Ла Ліги з Альмерією (2:0) про необхідність поліпшення складу команди та складнощі реалізації трансферних цілей з огляду на важке економічне становище клубу.