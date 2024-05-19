Іспанія

Все вирішить очна зустріч тренера та президента.

У понеділок, 20-го травня, має відбутися зустріч головного тренера каталонської Барселони Хаві та президента "синьо-гранатових" Жоана Лапорти, під час якої буде визначено майбутнє іспанського фахівця в клубі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, передбачається, що на зустрічі також будуть присутні спортивний директор "Барси" Деку та довірена особа президента "блаугранас" Алехандро Ечеваррія.