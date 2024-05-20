Жирона втратила можливість поборотися за трофей.
ДЕКУ, ЛАПОРТА ТА ХАВІ, GETTY IMAGES
20 травня 2024, 00:31
Через кілька невдалих матчів у кінцівці сезону, Жирона втратила другу сходинку, на якій розташувалася Барселона.
Через це "червоно-білі" також втратили можливість кваліфікуватися в Суперкубок Іспанії.
Нагадаємо, що 2019 року Суперкубок Іспанії було реформовано: кількість учасників було збільшено до чотирьох. Тепер у турнірі беруть участь переможець чемпіонату і команда, яка посіла друге місце, а також переможець і фіналіст Кубка Іспанії.
Таким чином, у Суперкубку зіграють: Реал, Барселона, Атлетік і Мальорка.