Іспанія

Жирона з голом Довбика та асистом Циганкова обіграла Валенсію з Яремчуком, але фінішує третьою в Ла Лізі

Команда Мічела здобула потрібний результат на Местальї, проте доля "срібла" була не в її руках.

Валенсія — Жирона, Getty Images

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Валенсія — Жирона 1:3

Голи: Пепелу, 84 (пен.) — Савіо, 33, Довбик, 58, Гасеровські, 67 (авт.)



Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гая, 61, Алмейда, 72), Гасеровські — Лопес, Пепелу, Герра, Канос — Дуро (Петер, 46), Марі (Яремчук, 61).



Жирона: Гассаніга — Арнау, Е. Гарсія (Хуанпе, 69), Д. Лопес, Блінд — Еррера (Валері, 73), Мартін — Циганков (Порту, 68), Алейш Гарсія, Савіо (Жастін, 74) — Довбик (Стуані, 79).



Попередження: Фулькьє, Коррея