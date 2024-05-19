Іспанія
19 травня 2024, 22:00
Жирона з голом Довбика та асистом Циганкова обіграла Валенсію з Яремчуком, але фінішує третьою в Ла Лізі
Команда Мічела здобула потрібний результат на Местальї, проте доля "срібла" була не в її руках.
Валенсія — Жирона, Getty Images
19 травня 2024, 22:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Валенсія — Жирона 1:3
Голи: Пепелу, 84 (пен.) — Савіо, 33, Довбик, 58, Гасеровські, 67 (авт.)
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гая, 61, Алмейда, 72), Гасеровські — Лопес, Пепелу, Герра, Канос — Дуро (Петер, 46), Марі (Яремчук, 61).
Жирона: Гассаніга — Арнау, Е. Гарсія (Хуанпе, 69), Д. Лопес, Блінд — Еррера (Валері, 73), Мартін — Циганков (Порту, 68), Алейш Гарсія, Савіо (Жастін, 74) — Довбик (Стуані, 79).
Попередження: Фулькьє, Коррея