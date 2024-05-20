Іспанія

Хавбек забив у ворота Вільярреала.

Хавбек Реала Арда Гюлер прокоментував свій дубль у ворота Вільярреала в матчі 37-го туру Ла Ліги (4:4).

"Усі допомагають мені. Я хочу продовжувати забивати, щоб тішити вболівальників.

Я ніколи не думав, що маю таку статистику. Я зосереджений тільки на футболі та старанній роботі. Я дуже щасливий і гордий.

Навіть коли я не грав, Анчелотті розмовляв зі мною. Він казав мені: "Наберись терпіння, працюй, і твій час прийде". Я люблю футбол і дякую Богу за те, що забиваю голи", – сказав півзахисник Реала.

Цього сезону 19-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив 6 голів.