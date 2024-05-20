Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (13.05.2024 — 19.05.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 КІЛІАН МБАППЕ, ЯКИЙ ВЛІТКУ ЗАЛИШИТЬ ПСЖ, ПОБИВСЯ З ПРЕЗИДЕНТОМ КЛУБА НАССЕРОМ АЛЬ-ХЕЛАЇФІ, — ПОВІДОМЛЯЄ LE PARISIEN (У ПСЖ ПІЗНІШЕ СПРОСТУВАЛИ).
💭Їхній "король" виявився зовсім голим.
💭Заради справедливості, зараз таких так багато, що не помилитися було непросто.
💭Увага! Невеличкий інтерактив: про якого гравця йдеться мова в коментарі нижче?
💭Це треба питати в англійський клубів, що грали в єврокубках цього сезону. Вони ж вирішували.
📰 КАРПАТИ ВИЗНАНО КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
💭Отримати свої дивіденди можна вже зранку у вигляді головного болю. Довгостроковий план інвестування в "проєкт" приречений на провал.
💭Справедливо!
💭Ну тоді офіційно Арсенал чемпік!
📰 ПСЖ ПОВІДОМИВ ХАВІ СІМОНСУ ПРО НАМІРИ ВІДХИЛЯТИ УСІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ПОВНОЦІННИЙ ТРАНСФЕР.
📰 ЖОАН ЛАПОРТА ВИРІШИВ ЗВІЛЬНИТИ ХАВІ З БАРСЕЛОНИ, — ПОВІДОМЛЯЄ DIARIO SPORT.
📰 ЖИРОНА ЗАПРОПОНУВАЛА РЕКОРДНІ 15 МЛН ЄВРО ЗА ГРАВЦЯ ЗБІРНОЇ УРУГВАЮ ЛУСІАНО РОДРІГЕСА, ЯКИЙ ВИСТУПАЄ ЗА УРУГВАЙСЬКИЙ ЛІВЕРПУЛЬ.
💭Щоб ми робили клікбейтні заголовки? Та ніколи! (ок, наступним разом)
💭Цікавий факт: Усик виграв на домашній арені Тоттенгема більше титулів, ніж Тоттенгем.