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Півзахисник СК прокоментував нічию проти Шахтаря.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні зіграв унічию проти донецького Шахтаря на власному полі в рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

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Після завершення гри півзахисник СК Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти чемпіонів. Так, склад супротивника був основним лише наполовину, але можна сказати, що результат позитивний, але ми могли як програти, так і виграти, тому матч був нічийним, на мою думку.

Шахтар, як і зазвичай, дуже добре контролює м’яч, його важко у них відібрати. Десь один гравець недопрацьовує, вони одразу знаходять вільний простір і цим користуються.

Мені здається, що ми провалили відрізок 25 хвилин після другої повітряної тривоги, якщо я не помиляюся, саме тоді пропустили м’яч у роздягальню.

Ми готувались під будь-який склад суперників. Тут без різниці, Шахтар є Шахтар, усі гравці в них сильні, усі високого рівня, тому не було різниці, хто проти нас вийде", — заявив український виконавець.

У заключному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє на виїзді проти одеського Чорноморця.