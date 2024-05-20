Іспанія

Своєрідний антирекорд для мадридського суперклубу.

В матчі 37-го туру Ла ліги Реал зіграв внічию з Вільярреалом. Команди провели неймовірний матч, забивши вісім голів на двох — 4:4.

Як пише Gracenote, мадридці забили 4 голи у матчі Ла Ліги, але при цьому не виграли вперше з 1948 року. 76 років тому Реал зіграв удома внічию з Валенсією (4:4).

Відеоогляд матчу Вільярреал — Реал вже доступний для перегляду на Football.ua.

Нагадаємо, що Реал зіграє в Суперкубку Іспанії.