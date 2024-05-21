Німеччина

Футболісти стануть вільними агентами.

Захисник Матеу Морєй та півзахисник Матіус Вольф покинуть склад дортмундської Боруссії у літнє трансферне вікно. Про це розповів спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель.

В обох футболістів закінчуються контракти з німецьким клубом і вони продовжені не будуть.

Морєй виступає за Боруссію Д з 2019 року. За весь час він відіграв 19 матчів. На рахунку Вольфа, який перебрався до табору "джмелів" у 2018 році, 121 матч, п'ять голів та три асисти.

За підсумками сезону у Бундеслізі Боруссія Д посіла п'яте місце. Попереду у "джмелів" фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу, який відбудеться 1 червня.