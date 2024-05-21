Іспанія

Німець провів неймовірну кар'єру.

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що півзахисник Реала Тоні Кроос закінчує професійну кар'єру після Євро-2024.

За 17 років кар'єри професійного футболіста Кроос пограв у Баварії, Баєрі та Реалі. Німець зіграв 729 матчів за клуб (без врахування фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024), 108 — за збірну Німеччини всіх вікових категорій, забив 84 голи. На його рахунку 32 трофеї.

В Баварії Кроос виграв тричі Бундеслігу, тричі Кубок Німеччини, один Суперкубок Німеччини, одну Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, один Клубний чемпіонат світу.

В Реалі Тоні виграв п'ять Клубних чемпіонатів світу, чотири трофеї Ла Ліги, чотири Суперкубки Іспанії, чотири трофеї Ліги чемпіонів, три Суперкубки УЄФА та один Кубок Іспанії.

В збірній Німеччини Кроос став володарем кубка світу.