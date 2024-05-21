Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Аякса вперше з 2012 року не зіграє на великому турнірі.

Півзахисник Аякса Джордан Гендерсон не включений до попереднього складу збірної Англії на чемпіонат Європи-2024, повідомляє Daily Mail

За інформацією джерела, замість Гендерсона на чемпіонат Європи поїде хавбек Ліверпуля Кертіс Джонс. Також не буде включено до заявки на турнір захисника Манчестер Юнайтед Люка Шоу, який пропустив майже пів року через травму.

На чемпіонаті Європи-2024 збірна Англії зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.

Раніше Пеп Гвардіола пророкував Англії перемогу на великому турнірі.