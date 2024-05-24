Іспанія

Італієць розповів секрет успішної роботи із зірками сучасності.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про тонкощі роботи ізнайкращими футболістами світу.

"Насамперед я б назвав дві речі: пристрасть і відсутність одержимості. Я вважаю, що одержимість — це хвороба, і, на щастя, я на неї не хворий. Але є пристрасть. Це те, що допомагає мені продовжувати йти.

Моя тренерська філософія? Я твердо вірю в креативність гравців під час роботи з м'ячем, і мені не подобається змушувати їх зациклюватися на заздалегідь визначених схемах, я залишаю це на їхній розсуд. Звичайно, нам доводиться працювати і без м'яча, демонструвати цілеспрямованість і зосередженість. На цих елементах я буду більше наполягати з тактичного погляду. Але креативність має основоположне значення, особливо з такими талановитими гравцями, які є в нас", — цитує італійця офіційний сайт "вершкових".