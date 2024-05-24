Іспанія

Наставник каталонців задоволений своїми підопічними.

Наставник Жирони» Мічел перед останнім туром Ла Ліги поставив своїй команді оцінку 10 з 10 за нинішній сезон, проте хоче, щоб гравці набрали 80 очок у чемпіонаті.

"Я знаю, яку оцінку поставлю гравцям за сезон. Це 10 з 10. Для мене цього сезону це була неймовірна пригода, я пишаюся тим, чого ми досягли в поточному чемпіонаті. Ціль на наступний сезон? Я ще про це не думав, чи буде час.

«Зараз хотілося б виграти останній матч з Гранадою і набрати 80 очок. Лише три чи чотири команди в історії Ла Ліги набирали стільки пунктів, тож хотілося б зробити це", — сказав Мічел.