Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 25 травня і розпочнеться о 22:00.
Бетіс - Реал, Getty Images
25 травня 2024, 08:15
У рамках тридцять восьмого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Бетіс та Реал. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.
РЕАЛ — БЕТІС
СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСІДРО ДІАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Попереду у мадридського Реала фінал Ліги чемпіонів, і абсолютним пріоритетом для нього буде поєдинок із Боруссією. Звичайно, це не змінює того факту, що іспанський гранд є явним фаворитом на перемогу в фінальному матчі Ла Ліги. Карло Анчелотті, ймовірно, використає ротацію.
Зупиняючись на темі змін у складі ми маємо побачити Арду Гюлера в стартовому складі. Турецький талант лише нещодавно почав грати більше хвилин у команді та забиває майже у кожному матчі. Ця зустріч є шансом для резервістів Реала довести свій клас. В контексті нового сезону і теоретичного відходу деяких лідерів це може бути цілком актуально.
Незважаючи на те, що Реал буде очевидним фаворитом у цьому матчі, ми швидше за все побачимо велику кількість голів. У 12 з попередніх 15 матчів, які зіграв Бетіс, обидві команди забили по голу.
Бетіс може похвалитися тим, що є однією з небагатьох команд цього сезону, яка зупинила Реал. У грудні минулого року матч між цими командами завершився внічию 1:1. Попередня зустріч також не виявила переможця, але поперендя перемога Бетіса над мадридцями відбулася у 2020 році.
Відзначимо, що в історичному контексті Реал явно домінує над Бетісом, вигравши на сьогоднішній день більше матчів.
Баланс прямих зустрічей наразі складає 131 матч. 72 перемоги Реала, 29 перемог Бетіса і 30 нічиїх.
Баланс м'ячів зараз є 276:138 на користь Реала.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос, Беллінгем — Родріго, Вінісіус
Бетіс: Браво — Бельєрін, Сократіс, Ріад, Міранда — Джонні, Рока — Еззальзулі, Фекір, Перес — Жозе
Не зіграють: Алаба, Чуамені — Іско, Авілья, Бартра, Бакамбу, Карвалью, Песселья, Родрігес, Форнальс, Сілва
Під питанням: .. — ..
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прогноз 3:1