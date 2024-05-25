Попереду у мадридського Реала фінал Ліги чемпіонів, і абсолютним пріоритетом для нього буде поєдинок із Боруссією. Звичайно, це не змінює того факту, що іспанський гранд є явним фаворитом на перемогу в фінальному матчі Ла Ліги. Карло Анчелотті, ймовірно, використає ротацію.

Зупиняючись на темі змін у складі ми маємо побачити Арду Гюлера в стартовому складі. Турецький талант лише нещодавно почав грати більше хвилин у команді та забиває майже у кожному матчі. Ця зустріч є шансом для резервістів Реала довести свій клас. В контексті нового сезону і теоретичного відходу деяких лідерів це може бути цілком актуально.

Незважаючи на те, що Реал буде очевидним фаворитом у цьому матчі, ми швидше за все побачимо велику кількість голів. У 12 з попередніх 15 матчів, які зіграв Бетіс, обидві команди забили по голу.

Бетіс може похвалитися тим, що є однією з небагатьох команд цього сезону, яка зупинила Реал. У грудні минулого року матч між цими командами завершився внічию 1:1. Попередня зустріч також не виявила переможця, але поперендя перемога Бетіса над мадридцями відбулася у 2020 році.

Відзначимо, що в історичному контексті Реал явно домінує над Бетісом, вигравши на сьогоднішній день більше матчів.

Баланс прямих зустрічей наразі складає 131 матч. 72 перемоги Реала, 29 перемог Бетіса і 30 нічиїх.

Баланс м'ячів зараз є 276:138 на користь Реала.