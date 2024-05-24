Україна

Другу половину цього сезону футболіст провів в оренді у Нідерландах.

Фортуна Сіттард на своєму офіційному сайті оголосила про закінчення орендної угоди з півзахисником Джастіном Лонвейком.

Таким чином, після піврічної оренди 24-річний нідерландець має повернутися до київського Динамо. Контракт із "біло-синіми" розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, Джастін першу половину сезону провів у бельгійському Андерлехті, після чого перебрався до Фортуни.

У Нідерландах Лонвейк провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.