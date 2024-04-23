Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 квітня 2024 року.

Севілья у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Мальоркою (2:1).

Перемогу "нервіонцям" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ен-Несірі та Ромеро, які відзначилися голами в середині другого тайму.

Єдиний гол гостей відбувся на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму, а його автором став Пратс.

Огляд матчу:

Севілья - Мальорка 2:1

Голи: Ен-Несірі, 61, Ромеро, 75 - Пратс, 90+5.

Севілья: Нюланд — Навас (Ламела, 90), Баде, Рамос, Гудель (Акунья, 81), Окампос — Сумаре, Агуме (Сусо, 46), Торрес — Ромеро, Ен-Несірі (Лукебакіо, 81).

Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт (Дардер Молл, 71), Раїльйо, Копете, Коста — Родрігес (Санчес, 71), Маскарель (Морланес, 71), Кошта — Радоньїч (Ларін, 60), Мурікі (Пратс, 83).

Попередження: Кошта, Копете.