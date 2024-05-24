Іспанець провів у клубі з Більбао шість сезонів.
Даніель Гарсія, Getty Images
24 травня 2024, 15:45
Атлетік на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Даніеля Гарсії після закінчення сезону.
У 34-річного іспанця закінчується контракт цього літа, після чого він отримає статус вільного агента.
Гарсія поповнив ряди "басків" влітку 2018 року і за цей час завоював Суперкубок Іспанії у 2021 році та Кубок Іспанії цього року.
Загалом Гарсія провів у складі Атлетіка 194 матчі, в яких забив один гол та віддав сім асистів. До цього він виступав за Ейбар, Хетафе та Альканте.