Іспанія

Іспанець провів у клубі з Більбао шість сезонів.

Атлетік на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Даніеля Гарсії після закінчення сезону.

У 34-річного іспанця закінчується контракт цього літа, після чого він отримає статус вільного агента.

Гарсія поповнив ряди "басків" влітку 2018 року і за цей час завоював Суперкубок Іспанії у 2021 році та Кубок Іспанії цього року.

Загалом Гарсія провів у складі Атлетіка 194 матчі, в яких забив один гол та віддав сім асистів. До цього він виступав за Ейбар, Хетафе та Альканте.