Іспанія

Тренер висловив думку щодо відношення до важливих фігур у іспанській команді.

Головний тренер Севільї Кіке Санчес Флорес висловив думку стосовно відходу Хаві з Барселони.

"Я не повинен цього говорити.. але як погано Барселона ставиться до своїх легенд", — цитує Кіке інсайдер Фабріціо Романо.

Напевно, це погана смуга, але яка ж погана смуга. З Рональдом Куманом, з Ліонелем Мессі, з Хаві зараз вони ведуть себе дуже погано. Я б хотів, щоб клуби добре, фантастично добре ставилися до своїх легенд. Це було б фантастично. Це спадщина зв’язку від менеджерів до вболівальників. Це пов’язує багато. Добре ставлення до легенд".

Керівництво Барселони вирішило звільнити Хаві після завершення цього сезону.