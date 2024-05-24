Угода з німецьким фахівцем буде розрахована до літа 2026 року.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
24 травня 2024, 11:59
Колишній головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік незабаром може очолити Барселону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" погодило контракт із 59-річним німцем, який буде розрахований до літа 2026 року.
Нагадаємо, спочатку Хаві в середині сезону оголосив, що залишить каталонський клуб, але наприкінці кампанії передумав і сторони оголосили, що продовжать роботу.
Однак зовсім недавно Хаві дав інтерв'ю, в якому заявив, що через фінансові труднощі Барселона не може конкурувати з Реалом, що викликало невдоволення у клубі та поставило його місце під загрозу.
За тур до фінішу сезону Барселона гарантувала собі друге місце у Ла Лізі, позаду Реала та попереду Жирони.