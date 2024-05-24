Іспанія

Угода з німецьким фахівцем буде розрахована до літа 2026 року.

Колишній головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік незабаром може очолити Барселону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" погодило контракт із 59-річним німцем, який буде розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, спочатку Хаві в середині сезону оголосив, що залишить каталонський клуб, але наприкінці кампанії передумав і сторони оголосили, що продовжать роботу.

Однак зовсім недавно Хаві дав інтерв'ю, в якому заявив, що через фінансові труднощі Барселона не може конкурувати з Реалом, що викликало невдоволення у клубі та поставило його місце під загрозу.

За тур до фінішу сезону Барселона гарантувала собі друге місце у Ла Лізі, позаду Реала та попереду Жирони.