Іспанія

Норвезький колега за позицією має гру в запасі.

Центральний нападник Жирони Артем Довбик оформив хет-трик у домашньому матчі 38 туру Ла Ліги-2023/24 проти Гранади (7:0).

Ці три голи дозволили йому залишитися в боротьбі за звання найкращого бомбардира поточного сезону чемпіонату Іспанії.

Топ-3 рейтингу зараз виглядає наступним чином:



Зазначимо, що найближчі переслідувачі 26-річного українця мають по грі в запасі. Вільярреал в останньому турі Ла Ліги-2023/24 гостюватиме в Осасуни, а Реал прийматиме Бетіс. Матчі відбудуться сьогодні, 25 травня.

Нагадаємо, Довбик встановив новий рекорд за кількістю голів за Жирону протягом однієї кампанії Ла Ліги.