Іспанія

Каталонці фінішували другими, Левандовські забив лише одного разу.

Із офіційною частиною сезону іспанської Ла Ліги остаточно покінчено. Далі вже будуть відбуватись перехідні матчі, боротьба за місце в "еліті" й усе те, що не стосується кампанії, що завершилась. Для якої команди й яким саме чином — окреме питання, яке ще треба буде досліджувати, але пізнього вечора неділі на полі Рамон Санчес Пісхуан ми ставили крапку черговій річній кампанії.

Хесус Навас міг би взяти участь у грі поміж андалузькою Севільєю та каталонською Барселоною, яка б стала для нього останньою в професійній кар’єрі гравця в складі "нервіонців", якби не прикра травма. А отже вся увага відходила до тренерів. Кіке Флорес та Хаві проводили свої останні матчі на чолі клубів, тож кожен прагнув перемогти. А підсумкові місця в турнірній таблиці? А кому вони вже цікаві були з цих команд?

Проте як такого шоу на футбольному полі ми не побачили. Бо спочатку Барселона розпочала настільки потужно, що не давала суперникам навіть залишити власну половину поля та постійно атакувала. І зрештою забили каталонці на завершення 15 хвилини, після чого здавалось, що зараз ось-ось вони мають ще раз підтиснути, і гру можна буде завершувати достроково.

Однак ні, Севілья вчасно прокинулась і не дала зробити останній матч сезону простою формальністю вже в першому таймі. Двічі перевіряли тер Штегена Педроса та Лукебакіо з обох боків штрафного перед тим, як Сумаре вирізав передачу з глибини на лівий край чужих володінь, де Ен-Несірі розібрався з німецьким воротарем.

Це трапилось після завершення другої чверті години ігрового часу першого тайму, після чого в команд був аналогічний відтинок до перерви, аби влаштувати якесь божевілля на футбольному полі. Теніс — а інакше не назвеш ті атаки в обидва боки, що відбувались просто перед нашими очима. Ще й по каркасам воріт настукали гравці за спинами обох воротарів, тож був справжній вогонь!

Після такого очікувалось, що другий тайм узагалі стане розкішним довершенням сезону. Однак стався ще один гол Барси за рахунок дальнього удару Ферміна з лівого флангу й якось у Севільї вже не вистачило запалу ні на що. Моментів біля воріт тер Штегена було обмаль, хоча й удари Діаса та Окампоса й доводилось тягнути. Проте, якби аргентинський нападник менше б говорив з арбітрами, а грав, то й його команда була б цікавішою на останніх хвилинах.

А так — андалузька Севілья залишилась чотирнадцятою з 41 здобутим балом за сезон Ла Ліги, а каталонській Барселоні з 85 очками в активі нікуди й було подітись із другої сходинки.Севілья —1:2Ен-Несірі, 31 — Левандовські, 15, Лопес, 59Нюланд — Хуанлу, Баде (Гудель, 79), Рамос, Салас (Маркао, 46), Педроса — Сумаре, Агуме (Буено, 78), Окампос, Лукебакіо (Діас, 79) — Ен-Несірі (Веліс, 90).тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу (Форт, 83) — Гюндоган, Крістенсен (Ромеу, 46), Педрі — Ямал (Феліш, 62), Левандовські (Ферран, 62), Лопес (Роке, 75).Попередження: Салас, Окампос — Канселу