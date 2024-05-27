Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 травня 2024 року.

У рамках останнього туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях обіграла андалузьку Севілью.

Команда Хаві цього разу вирішили забивати приблизно в один і той самий момент на початку обох таймів, за рахунок чого й забезпечила собі результат.

При цьому суперники провели непогано в атаці тільки пів години посеред першої половини зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Барселона в рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Севілья — Барселона 1:2

Голи: Ен-Несірі, 31 — Левандовські, 15, Лопес, 59

Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде (Гудель, 79), Рамос, Салас (Маркао, 46), Педроса — Сумаре, Агуме (Буено, 78), Окампос, Лукебакіо (Діас, 79) — Ен-Несірі (Веліс, 90).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу (Форт, 83) — Гюндоган, Крістенсен (Ромеу, 46), Педрі — Ямал (Феліш, 62), Левандовські (Ферран, 62), Лопес (Роке, 75).

Попередження: Салас, Окампос — Канселу.