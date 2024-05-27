Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 травня 2024 року.
Севілья — Барселона, Getty Images
27 травня 2024, 07:30
У рамках останнього туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях обіграла андалузьку Севілью.
Команда Хаві цього разу вирішили забивати приблизно в один і той самий момент на початку обох таймів, за рахунок чого й забезпечила собі результат.
При цьому суперники провели непогано в атаці тільки пів години посеред першої половини зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Барселона в рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:
Севілья — Барселона 1:2
Голи: Ен-Несірі, 31 — Левандовські, 15, Лопес, 59
Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде (Гудель, 79), Рамос, Салас (Маркао, 46), Педроса — Сумаре, Агуме (Буено, 78), Окампос, Лукебакіо (Діас, 79) — Ен-Несірі (Веліс, 90).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу (Форт, 83) — Гюндоган, Крістенсен (Ромеу, 46), Педрі — Ямал (Феліш, 62), Левандовські (Ферран, 62), Лопес (Роке, 75).
Попередження: Салас, Окампос — Канселу.