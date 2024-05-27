Іспанія

Трансферна сага завершилась, так і не розкрутившись.

Німецький універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх цього сезону пав конфлікт із головним тренером Томасом Тухелем на тлі спаду власних ігрових кондицій.

Саме тому за рік до завершення чинної угоди 29-річного виконавця з клубом почала з’являтись інформація щодо його можливого трансферу.

Тоді серед претендентів на німця називалась каталонська Барселона, проте через потенційну вартість футболіста позиції "блаугранас" не справляли впевненого враження.

У підсумку, як повідомляє іспанська преса, навіть прихід на посаду головного тренера Барси Ганса-Дітера Фліка, який працював із Кімміхом під час роботи в Баварії та збірній Німеччини, не допоміг каталонцям забезпечити трансфер універсала.

Йосуа відмовив потенційним покупцям, проте в нього все одно ще залишається варіант із мадридським Реалом.

У цьому сезоні на рахунку Кімміха 43 матчі, два голи та 10 гольових передач.