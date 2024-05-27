Іспанія

Справа Переса живе.

Суд Мадрида частково задовольнив позов європейської Суперліги проти УЄФА та ФІФА, у якому організатори нового турніру звинувачує їх у зловживанні домінуючим становищем та перешкоджанні вільній конкуренції на ринку. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, постанова також зобов'язує ФІФА та УЄФА припинити санкціоновану антиконкурентну поведінку та заборонити її повторення в майбутньому, а також зобов'язати їх негайно усунути всі наслідки антиконкурентної поведінки, які сталися до або під час змагань. Також зазначається, що це рішення не є остаточним і апеляцію все ще можна буде подати.