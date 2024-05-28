Іспанія

Хавбек мадридського Реала отримав нагороду за підсумками цієї кампанії.

Іспанська Ла Ліга підбиває підсумки сезону-2023/24, який підійшов до свого завершення.

Під час церемонії нагородження було оголошено ім'я найкращого гравця в цьому розіграші чемпіонату Іспанії, яким став атакуючий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

У дебютному сезоні в іспанській першості 20-річний англієць провів 28 матчів, забив 19 голів та віддав 6 результативних передач, чим допоміг "вершковим" стати чемпіонами.

Нагадаємо, що найкращим тренером Ла Ліги-2023/24 було визнано Мічела з Жирони. Читайте підсумки сезону Ла Ліги на нашому сайті.